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Англия одержала победу над Норвегией и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Английская команда со счетом 2:1 одержала победу над сборной Норвегии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу и стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу.

Английская команда со счетом 2:1 одержала победу над сборной Норвегии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу и стала третьим полуфиналистом чемпионата мира по футболу.

Игра проходила на стадионе в Майами. У норвежцев гол забил Андреас Шельдеруп (36-я минута). В команде Англии два раза отличился Джуд Беллингем (45+2; 93). Еще один мяч, забитый норвежской сборной на 57-й минуте, отменили.

В полуфинале ЧМ-2026 английская сборная сыграет с победителем игры между Аргентиной и Швейцарией. Он начнется в 04:00 по московскому времени в воскресенье, 12 июля.

Ранее испанская команда обыграла команду Бельгии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:1.

Счет в игре на 30-й минуте открыл испанский полузащитник Фабиан Руис. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счет. На 71-й минуте бельгийский вратарь Тибо Куртуа не смог продолжить матч из-за травмы, вместо него на поле вышел Сенне Ламменс. На 88-й минуте полузащитник сборной Испании Микель Мерино забил второй гол.

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