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ФНПР: очередь на заправку может быть уважительной причиной опоздания на работу

В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что такая ситуация может считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Многокилометровые очереди на заправки, отмененные рейсы общественного транспорта и другие форс-мажоры не редкость в наше неспокойное время. Уважительными причинами чаще всего признаются (на основе анализа судебной практики): срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что важно быстрее уведомить об опоздании, указав причину. Руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания.

В случае претензий со стороны руководства, в ФНПР рекомендуют обратиться в профсоюзную организацию, предъявить собранные документы и факты о форс-мажоре, который стал причиной опоздания, добавили в департаменте.

8 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что трудности с топливом в стране временные, у российской энергетики высокий запас прочности.