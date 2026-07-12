ФНПР: очередь на заправку может быть уважительной причиной опоздания на работу

«Многокилометровые очереди на заправки, отмененные рейсы общественного транспорта и другие форс-мажоры не редкость в наше неспокойное время. Уважительными причинами чаще всего признаются (на основе анализа судебной практики): срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей», — говорится в сообщении.