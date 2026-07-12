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Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако привлекалась за пьяный дебош

Березовская неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Анастасия Березовская, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, неоднократно привлекалась к ответственности, в том числе за пьяный дебош. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, Березовскую несколько раз привлекали к ответственности за мелкое хулиганство в 2021 и 2022 годах. В одном из случаев летом 2021 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла потерпевшую нецензурной бранью и толкала ее.

По итогам рассмотрения дела Березовскую признали виновной в административном правонарушении. Однако производство было прекращено из-за истечения сроков давности к моменту вынесения решения.

Ранее KP.RU сообщал, что Березовская была найдена мертвой в лесу под Киевом. Анастасию убили четырьмя выстрелами в затылок, тело закопали. По делу задержаны сотрудник ГУР и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Один из них начал давать показания.

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