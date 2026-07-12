Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако привлекалась за пьяный дебош

Согласно документам, Березовскую несколько раз привлекали к ответственности за мелкое хулиганство в 2021 и 2022 годах. В одном из случаев летом 2021 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла потерпевшую нецензурной бранью и толкала ее.