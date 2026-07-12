Более 400 шин убрали в Железнодорожном районе Хабаровска"

Как сообщил заместитель председателя комитета по управлению Железнодорожным районом по ЖКХ Евгений Телеш, подрядчик ООО «Спецтехсервис» доставляет собранные покрышки на предприятие «Бриз». Основная часть сырья перерабатывается в резиновую крошку, которая применяется при обустройстве покрытий для детских игровых зон. Территории, освобождённые от шин, включают участки вблизи улиц Гагарина, Семашко, Профсоюзной, Николаевской, Заводской, Воронежской, Краснодарской и Совхозной.