Соединенные Штаты объявили о начале ударов по Ирану

Центральное командование ВС Соединенных Штатов в субботу, 11 июля, объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В городах Конарек, Сирик, Ассалуйе, Бендер-Аббас и Чахбехар на юге исламской республики, а также на острове Кешм прогремели взрывы.
Ранее КСИР сообщил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединенных Штатов в регионе. Также военные уточнили, что иранским силам пришлось нанести удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами, чтобы остановить его.
11 июля агентство Fars, ссылаясь на источник, сообщило, что Иран не просил США возобновить переговоры и не собирается вступать в них, пока Америка не изменит свою позицию. Тегеран настаивает на том, что Штаты должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск.