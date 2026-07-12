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Соединенные Штаты объявили о начале ударов по Ирану

Центральное командование ВС Соединенных Штатов в субботу, 11 июля, объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Центральное командование ВС Соединенных Штатов в субботу, 11 июля, объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

— В ответ США заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, которые свободно проходят через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего, — сказано в публикации CENTCOM в социальной сети X.

В городах Конарек, Сирик, Ассалуйе, Бендер-Аббас и Чахбехар на юге исламской республики, а также на острове Кешм прогремели взрывы.

Ранее КСИР сообщил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Соединенных Штатов в регионе. Также военные уточнили, что иранским силам пришлось нанести удар по судну, которое пыталось пройти через пролив по неразрешенному маршруту с выключенными системами, чтобы остановить его.

11 июля агентство Fars, ссылаясь на источник, сообщило, что Иран не просил США возобновить переговоры и не собирается вступать в них, пока Америка не изменит свою позицию. Тегеран настаивает на том, что Штаты должны создать специальную рабочую группу по Ливану, которая прекратила бы войну и содействовала выводу войск.

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