Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет накопительных пенсий

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, в результате которого выплаты увеличатся на 17,3%, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3 процента, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6 процента», — сказал Балынин.
Он уточнил, что перерасчет будет произведен автоматически, подавать заявления пенсионерам не потребуется. По словам эксперта, пенсионные накопления можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременной выплаты. Конкретный вариант зависит от условий, на которых формировались средства и выбранного порядка получения.
Финансист добавил, что право на выплаты возникает при достижении пенсионного возраста, установленного на уровне 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
«Пенсионные накопления формируются за счет взносов работодателей, которые они отчисляли за сотрудников до 2014 года, а также за счет добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств материнского капитала и инвестиционного дохода», — заключил Балынин.