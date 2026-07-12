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Боец Иванов обнаружил и уничтожил подготовленную к наступлению технику ВСУ

Попытка сосредоточить технику для последующего наступления на позиции российских войск была сорвана после воздушной разведки, проведённой оператором БПЛА младшим лейтенантом Андреем Ивановым. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Военнослужащий выполнял разведку на одном из тактических направлений, одновременно занимаясь поиском целей и корректировкой огня российских артиллерийских и танковых подразделений. Во время полёта беспилотника он выявил замаскированное скопление техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). После передачи координат Иванов продолжил сопровождать операцию с воздуха, корректируя огонь и ведя видеофиксацию поражения целей. Цели были уничтожены артиллерийскими расчётами.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование отправляет разрозненные группы солдат в разрушенную Константиновку исключительно для создания видимости удержания позиций. Противник оказался в городе в безвыходном положении: командование бросает личный состав ради отчётов, не считаясь с потерями. При этом военнослужащие, запертые в подвалах и руинах, не могут объективно оценивать обстановку.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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