Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России одобрили три сюжета для компьютерных детских игр: что рекомендует Минпросвещения

Минпросвещения одобрило три сюжета для компьютерных детских игр.

Источник: Комсомольская правда

При допуске детей к компьютерным играм рекомендуется выбирать проекты с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Об этом заявили в Минпросвещения. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», — следует текст письма.

Министерство просвещения направило в регионы письмо с обновленными методическими рекомендациями по регулированию вопросов использования цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

Ранее ведомство подготовило рекомендации по допустимому экранному времени для детей с разбивкой по возрасту. В них прописаны конкретные нормы: для детей 2−3 лет — не более 20 минут в день, 3−7 лет — до часа, 7−11 лет — до полутора часов, 11−16 лет — до двух часов.