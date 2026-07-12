В России одобрили три сюжета для компьютерных детских игр: что рекомендует Минпросвещения

При допуске детей к компьютерным играм рекомендуется выбирать проекты с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Об этом заявили в Минпросвещения. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.
«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», — следует текст письма.
Министерство просвещения направило в регионы письмо с обновленными методическими рекомендациями по регулированию вопросов использования цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.
Ранее ведомство подготовило рекомендации по допустимому экранному времени для детей с разбивкой по возрасту. В них прописаны конкретные нормы: для детей 2−3 лет — не более 20 минут в день, 3−7 лет — до часа, 7−11 лет — до полутора часов, 11−16 лет — до двух часов.