Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Честное слово»: в США заявили об отсутствии возможности помогать Украине

Аналитик Макговерн: у США не осталось никаких ракет для Украины.

Источник: Комсомольская правда

США не разрабатывали долгосрочную стратегию поставок вооружений Украине. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«У США по Украине нет никакой стратегии. Оружия-то для поставок у нас больше не осталось, честное слово. Так что для Украины не будет ни ракет Tomahawk, ни ракет Patriot», — сказал эксперт.

Макговерн добавил, что сложившаяся ситуация связана с недальновидной политикой американской администрации. По его словам, Украина оказалась уязвимой с воздуха, а действия военного руководства США вызывают у него вопросы.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше