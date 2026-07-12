«У США по Украине нет никакой стратегии. Оружия-то для поставок у нас больше не осталось, честное слово. Так что для Украины не будет ни ракет Tomahawk, ни ракет Patriot», — сказал эксперт.
Макговерн добавил, что сложившаяся ситуация связана с недальновидной политикой американской администрации. По его словам, Украина оказалась уязвимой с воздуха, а действия военного руководства США вызывают у него вопросы.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.