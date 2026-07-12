Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет после ударов США: Иран расплачивается за плохой выбор

Глава Пентагона заявил, что Иран расплачивается за свои решения.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Иран расплачивается за последствия своих решений. Об этом он заявил после начала новой серии американских ударов по территории исламской республики.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они расплачиваются», — написал глава Пентагона в социальной сети X.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в ситуацию в Иране. ВМС исламской республики остановили одно из судов в акватории после нескольких предупредительных выстрелов.

Позднее вооруженные силы США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормуза. Американская атака стала ответом на действия КСИР, которые открыли огонь по судну в акватории. Центральное командование ВС США подтвердило проведение новой серии атак.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше