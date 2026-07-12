Хегсет после ударов США: Иран расплачивается за плохой выбор

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они расплачиваются», — написал глава Пентагона в социальной сети X.
Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в ситуацию в Иране. ВМС исламской республики остановили одно из судов в акватории после нескольких предупредительных выстрелов.
Позднее вооруженные силы США нанесли удары по иранским объектам в районе Ормуза. Американская атака стала ответом на действия КСИР, которые открыли огонь по судну в акватории. Центральное командование ВС США подтвердило проведение новой серии атак.