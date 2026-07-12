Пентагон заявил об ударах по Ирану

Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции.
«В ответ США заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего», — говорится в сообщении CENTCOM, которое опубликовано в соцсети X*.
По данным СМИ, в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик, Чахбехар и на острове Кешм прогремели взрывы.
Журналист Axios Барак Равид заявил, что Соединённые Штаты нанесли удары по радарам, складам ракет, беспилотных летательных аппаратов и пусковым установкам.
Напомним, Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.