Комбрига ВСУ внесли в базу «Миротворца»* за дискредитацию украинских войск

11 июля сообщалось, что Станислав Лучанов покинул часть, из-за чего теперь его разыскивают правоохранители. В оперативном командовании «Север» подтвердили, что также были инициированы расследования по событиям с участием солдат части. Речь идет об инциденте, в ходе которого 28 июня в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу были задержаны девять бойцов 155-й бригады.