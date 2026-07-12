Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбрига ВСУ внесли в базу «Миротворца»* за дискредитацию украинских войск

Командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»* после расправы военнослужащих над двумя жителями Киевской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось ТАСС.

Командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»* после расправы военнослужащих над двумя жителями Киевской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось ТАСС.

Авторы сайта обвинили его в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию украинских войск.

11 июля сообщалось, что Станислав Лучанов покинул часть, из-за чего теперь его разыскивают правоохранители. В оперативном командовании «Север» подтвердили, что также были инициированы расследования по событиям с участием солдат части. Речь идет об инциденте, в ходе которого 28 июня в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу были задержаны девять бойцов 155-й бригады.

В январе под Черниговом украинские правоохранители также задержали двух дезертировавших военных ВСУ и их подельницу, которые занимались заказными поджогами.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.