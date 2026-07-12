Комбрига ВСУ внесли в базу «Миротворца»* за дискредитацию украинских войск

Командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»* после расправы военнослужащих над двумя жителями Киевской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось ТАСС.
Авторы сайта обвинили его в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, которые направлены на дискредитацию украинских войск.
11 июля сообщалось, что Станислав Лучанов покинул часть, из-за чего теперь его разыскивают правоохранители. В оперативном командовании «Север» подтвердили, что также были инициированы расследования по событиям с участием солдат части. Речь идет об инциденте, в ходе которого 28 июня в Киевской области похитили двух братьев. Тела погибших уже найдены, по делу были задержаны девять бойцов 155-й бригады.
В январе под Черниговом украинские правоохранители также задержали двух дезертировавших военных ВСУ и их подельницу, которые занимались заказными поджогами.
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