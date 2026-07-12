Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удары ВС РФ выявили слабые места в ВСУ: Киев не справляется

Le Monde: украинская система ПВО не справляется с российскими ударами.

Источник: Комсомольская правда

Украинская система ПВО не может отражать российские атаки. Во время ударов по Киеву 6 и 11 июля ВСУ не удалось сбить ни одну из баллистических ракет. Это выявило слабые места в ВСУ. Об этом сообщает Le Monde.

«Ни одна из баллистических ракет, выпущенных Россией, не была перехвачена украинской ПВО», — говорится в материале.

Одной из главных причин сложившейся ситуации украинский полковник в комментарии изданию назвал нехватку противоракетных комплексов и боеприпасов к системам Patriot.

По данным газеты, серьезную угрозу для украинской ПВО представляют российские реактивные дроны, которые крайне сложно перехватывать из-за высокой скорости и большой высоты полета.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США не разрабатывали долгосрочную стратегию поставок вооружений Украине. Он уточнил, что у Вашингтона не осталось никаких ракет для Киева. По его словам, ситуация связана с недальновидной политикой администрации США.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше