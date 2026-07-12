Удары ВС РФ выявили слабые места в ВСУ: Киев не справляется

Украинская система ПВО не может отражать российские атаки. Во время ударов по Киеву 6 и 11 июля ВСУ не удалось сбить ни одну из баллистических ракет. Это выявило слабые места в ВСУ. Об этом сообщает Le Monde.
«Ни одна из баллистических ракет, выпущенных Россией, не была перехвачена украинской ПВО», — говорится в материале.
Одной из главных причин сложившейся ситуации украинский полковник в комментарии изданию назвал нехватку противоракетных комплексов и боеприпасов к системам Patriot.
По данным газеты, серьезную угрозу для украинской ПВО представляют российские реактивные дроны, которые крайне сложно перехватывать из-за высокой скорости и большой высоты полета.
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