Эксперт Хрипченко: порядка 70% резюме отсеиваются на первичном этапе отбора

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Большая часть резюме отсеивается еще на первичном этапе отбора, не стоит использовать одно резюме для отклика на разные позиции. Об этом ТАСС сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.
«Сегодня до 60−70% резюме отсеиваются еще на первичном этапе отбора», — сказала Хрипченко.
Она отметила, что на просмотр одного резюме рекрутер в среднем тратит всего около 10 секунд. За такое короткое время кандидат должен показать, что именно он соответствует требованиям вакансии.