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Эксперт Хрипченко: порядка 70% резюме отсеиваются на первичном этапе отбора

Не стоит использовать одно резюме для отклика на разные позиции, отметила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Большая часть резюме отсеивается еще на первичном этапе отбора, не стоит использовать одно резюме для отклика на разные позиции. Об этом ТАСС сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Сегодня до 60−70% резюме отсеиваются еще на первичном этапе отбора», — сказала Хрипченко.

Она отметила, что на просмотр одного резюме рекрутер в среднем тратит всего около 10 секунд. За такое короткое время кандидат должен показать, что именно он соответствует требованиям вакансии.