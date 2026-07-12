Эксперт Хрипченко: порядка 70% резюме отсеиваются на первичном этапе отбора

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Большая часть резюме отсеивается еще на первичном этапе отбора, не стоит использовать одно резюме для отклика на разные позиции. Об этом ТАСС сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.