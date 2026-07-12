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Жительница Приморья отсудила почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

Жительница Приморского края добилась в судебном порядке взыскания почти трехсот тысяч рублей с Министерства внутренних дел из-за технической опечатки в заграничном паспорте, которая обернулась для нее сорванным отдыхом.

Источник: ДЕЙТА

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела, передает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел при пересечении границы Таиланда: сотрудники местной погранслужбы выявили неточность в машиночитаемой зоне документа женщины, прибывшей в королевство вместе с несовершеннолетним сыном.

Загранпаспорт был немедленно аннулирован, а его владелица оказалась под стражей во временном изоляторе. Ребенка определили в гостиницу, что потребовало от матери дополнительных расходов на размещение.

Попытки урегулировать ситуацию через дипломатическое представительство России и туристического оператора не принесли результата. Запланированный отпуск восстановить не удалось, и спустя длительное время ожидания мать с ребенком были вынуждены вернуться на родину за собственный счет.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к МВД, требуя возмещения понесенных убытков. Первая инстанция встала на сторону гражданки и обязала ведомство выплатить 298,4 тысячи рублей. Попытка министерства обжаловать это решение провалилась — Приморский краевой суд оставил вердикт без изменений.