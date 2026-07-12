Возлюбленная Андрея Аршавина опубликовала фото футболиста с их дочкой

Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с моделью Лейсан Галимовой. Он тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать. Первый брак научил Чадова беречь личную жизнь от лишнего внимания. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что супруги ждут ребенка.