В Киеве рухнул любимый завод Зеленского: главная новость СВО 12 июля

«Сегодня ночью был нанесён массированный удар именно по столице Украины Киеву. Уничтожен завод “Фанплит”, где собирали и хранили беспилотники FP-2 с дальностью полёта до 200 км и их комплектующие. Дроны считаются украинскими, по факту они английские. Завод был замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели, а на самом деле он был военным. После точного попадания он больше не выпускать продукцию для армии не будет», — отметил.