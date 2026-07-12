В Киеве рухнул любимый завод Зеленского: главная новость СВО 12 июля

ВС РФ уничтожили два киевских предприятия ВПК, обеспечивавших ВСУ дронами. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что одно из предприятий было замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели.
«Сегодня ночью был нанесён массированный удар именно по столице Украины Киеву. Уничтожен завод “Фанплит”, где собирали и хранили беспилотники FP-2 с дальностью полёта до 200 км и их комплектующие. Дроны считаются украинскими, по факту они английские. Завод был замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели, а на самом деле он был военным. После точного попадания он больше не выпускать продукцию для армии не будет», — отметил.
Кроме того, удар нанесен по предприятию «Аэродрон», где было организовано производство тяжёлых беспилотников высокой грузоподъёмности и большой дальности E-300 Enterprise и D-80 Discovery.
«Таким образом решается проблема демилитаризации Украины. Удары по военному производству лишают противника способности производить вооружение», — добавил Матвийчук.
Также в ходе массированной атаки на объекты военной инфраструктуры на Украине нанесены удары по портам «Измаил», «Черноморск» и «Южный», куда западные партнеры киевского режима поставляли вооружение.