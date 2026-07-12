Более 5 тысяч школьников из Приморья устроились на летнюю работу

При этом служба занятости строго следит за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Для 14−15-летних ребят установлен 4-часовой рабочий день, для 15−16-летних — 5-часовой, а те, кому уже исполнилось 16, но еще нет 18, могут трудиться не более семи часов в сутки.