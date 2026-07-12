Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли, пять ранены из-за стрельбы в Торонто

В Канаде неизвестный устроил стрельбу, полиция ведет расследование.

Источник: Комсомольская правда

В канадском Торонто неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате нападения погибли два человека, пять пострадали. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

«Пять человек обнаружены с огнестрельными ранениями, два человека объявлены умершими на месте», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Личность нападавшего, а также мотивы его действий пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости США. Среди раненых двое детей. Стрельба произошла, когда люди смотрели праздничные фейерверки в Бруклине. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше