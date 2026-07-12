Два человека погибли, пять ранены из-за стрельбы в Торонто

В канадском Торонто неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате нападения погибли два человека, пять пострадали. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
«Пять человек обнаружены с огнестрельными ранениями, два человека объявлены умершими на месте», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети X.
Личность нападавшего, а также мотивы его действий пока не установлены. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее KP.RU сообщал, что пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости США. Среди раненых двое детей. Стрельба произошла, когда люди смотрели праздничные фейерверки в Бруклине. Все пострадавшие доставлены в больницу.