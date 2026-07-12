Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что Иран якобы «платит за свой плохой выбор».
«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Хегсет прокомментировал удары США по территории Ирана.
Напомним, в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик, Чахбехар и на острове Кешм прогремели взрывы.
Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.