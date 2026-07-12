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Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

В Иране прогремели взрывы, министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что Тегеран якобы «платит за свой плохой выбор».

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что Иран якобы «платит за свой плохой выбор».

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Хегсет прокомментировал удары США по территории Ирана.

Напомним, в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик, Чахбехар и на острове Кешм прогремели взрывы.

Центральное командование ВС Соединённых Штатов объявило об ударах по территории после блокировки Ормузского пролива со стороны Корпуса стражей исламской революции. В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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