Студент из Хабаровска отдал аферистам 1,5 млн для «снятия подозрений»

В Хабаровске 17-летний житель посёлка Берёзовка стал жертвой мошенников после сообщения от имени бывшего школьного учителя. Студент третьего курса колледжа перевёл аферистам 1 496 000 рублей, сообщает hab.aif.ru.
Сообщение пришло в мессенджере. Подростку написали, что его бывшие одноклассники якобы подозреваются в отмывании денег, а с ним самим скоро свяжется представитель правоохранительного ведомства для дальнейших инструкций.
Через некоторое время действительно раздался звонок. Мужчина на другом конце провода представился офицером спецслужбы и заявил, что расследуется дело о незаконной финансовой деятельности, куда якобы может быть вовлечён и сам заявитель.
Чтобы «снять подозрения», студенту предложили проверить законность происхождения всех денег. Для этого, по версии мошенников, средства нужно было «задекларировать» — перевести на указанные счета. На тот момент у подростка были накопления, деньги, которые ему отправляли родители, заработок от подработки и средства на кредитной карте.
Получив реквизиты, молодой человек перевёл аферистам 1 496 000 рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.