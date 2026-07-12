Студент из Хабаровска отдал аферистам 1,5 млн для «снятия подозрений»

Чтобы «снять подозрения», студенту предложили проверить законность происхождения всех денег. Для этого, по версии мошенников, средства нужно было «задекларировать» — перевести на указанные счета. На тот момент у подростка были накопления, деньги, которые ему отправляли родители, заработок от подработки и средства на кредитной карте.