В Хабаровском крае ликвидировали 6 возгораний

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций в Хабаровском крае не произошло. Пожарные подразделения реагировали на 6 техногенных возгораний, 4 из которых зафиксированы в жилых помещениях. Спасатели трижды выезжали на аварийно спасательные работы, дважды — для ликвидации последствий ДТП. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.