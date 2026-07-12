Сахарная «бомба» в стакане: что скрывает популярный напиток бабл ти

Популярный среди молодежи напиток бабл ти окружен слухами: шарики не перевариваются, вызывают непроходимость кишечника и даже рак. Разбираемся, что правда, а что нет. Из чего состоит бабл ти Напиток включает чайную основу (черный, зеленый или фруктовый чай с молоком или без), сироп (сахар) и топпинг — шарики из тапиоки (крахмал корня маниоки) или фруктовые шарики с жидкой начинкой (желе из альгината натрия). Мифы и реальность Шарики не перевариваются и застревают в кишечнике — миф. Они перевариваются полностью. Единичные случаи проблем были у маленьких детей, проглотивших шарик целиком, или у пожилых с нарушениями глотания. Для здорового взрослого и подростка опасности нет. Бабл ти вызывает рак — миф. Ни один ингредиент не признан канцерогенным. Опасения связаны с дешевыми красителями, но в сертифицированных напитках они разрешены. В чем заключается реальный вред бабл ти и кому его можно пить без вреда — смотрите в карточках.