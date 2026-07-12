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Столб огня вызвал ужас в Румынии: в Измаиле уничтожены тайные склады НАТО

ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры ВСУ в портах в Одесской области. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин назвал, какие цели были уничтожены.

Источник: Без источника

В Минобороны сообщили о массированной атаке портовой инфраструктуры ВСУ в Одесской области. Поражены военные объекты в портах «Измаил», «Черноморск» и «Южный».

«Эти порты — крупные логистические узлы. “Измаил” принимает военные грузы, которые идут из Румынии — одного из основных хабов, снабжающих ВСУ вооружением. Удары наносились по складам с боеприпасами, оружием, дронами, ракетами», — рассказал о целях ударов ВС РФ в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Детонация, о которой сообщают очевидцы, мощное пламя и столбы дыма, которые видны за несколько километров, подтверждают поражение мест хранения вооружения и горюче-смазочных материалов.

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