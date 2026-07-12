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Россиян ждет короткая трудовая неделя: когда будем работать три дня

Россиян ждёт трехдневная рабочая неделя перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в конце декабря 2026 года. Она пройдет с 28 по 30 декабря. Затем, с 31 декабря по 10 января, продлятся новогодние каникулы. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибатдинов.

Сенатор отметил, что 31 декабря станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 4 января.

«Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря. Продлятся новогодние праздники до 10 января 2027 года включительно», — рассказал Гибатдинов для РИА Новости.

Напомним, что в России ближайшая сокращенная рабочая неделя в четыре дня будет в начале ноября из-за праздника 4 ноября.

В свою очередь министр труда Антон Котяков заявил, что 31 декабря в России не планируют делать постоянным нерабочим днем.

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