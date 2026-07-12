Россиян ждет короткая трудовая неделя: когда будем работать три дня

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в конце декабря 2026 года. Она пройдет с 28 по 30 декабря. Затем, с 31 декабря по 10 января, продлятся новогодние каникулы. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибатдинов.