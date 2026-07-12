Аквариумные беглецы и южные хищники: Эколог назвал победителей, которые заселят Москву-реку к 2070-му

Сценарий Москвы-реки к 2070-му эксперт описал так: меньше шансов у холодолюбивых и требовательных к чистому течению видов, больше шансов у терпимых, теплолюбивых, всеядных и нерестящихся в зарослях или на искусственных субстратах. Щука сохранится там, где будут прибрежные укрытия и корм; судак и окунь могут быть устойчивыми хищниками; сом при потеплении может чувствовать себя увереннее; бычки и ротан будут пользоваться донными укрытиями и городской «мозаикой» местообитаний. А вот виды, которым нужны быстрые чистые перекаты, холодная вода и хороший кислородный режим, окажутся в положении человека, которому предложили жить в сауне у МКАДа: вроде место есть, но организм спорит.