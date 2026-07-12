Стало известно, кто мог подтолкнуть Трампа к возобновлению ударов по Ирану

Израиль мог повлиять на решение США возобновить удары по Ирану разведданными о якобы готовившемся Тегераном покушении на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal.
После получения этих сведений Трамп отказался от перелета на самолете, подаренном Катаром, и воспользовался прежним президентским бортом. Издание пишет, что причиной стало отсутствие у судна необходимого комплекса защитных систем.
«Израиль мог передать развединформацию, чтобы повлиять на принятие решений в США в сторону возобновления полномасштабной войны с Ираном», — говорится в материале.
Источники газеты уточнили, что, несмотря на готовность Трампа продолжать дипломатический диалог с Тегераном, израильское руководство выступало за возобновление бомбардировок, рассчитывая ослабить военный потенциал Ирана.
Ранее вооруженные силы США вновь нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Американская атака стала ответом на действия Корпуса стражей исламской революции, которые открыли огонь по судну в районе пролива.