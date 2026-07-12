На японской АЭС «Иката» нашли сотни ошибок в отчетах

АЭС «Иката» является единственной атомной станцией на острове Сикоку, расположенном в центральной части основной территории Японии. Станция была остановлена после аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году. В настоящее время два энергоблока «Икаты» ожидают демонтажа в связи с выработкой ресурса. Третий блок был перезапущен десять лет назад и после нескольких последующих остановок с марта 2021 года продолжает стабильно работать.