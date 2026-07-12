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На японской АЭС «Иката» нашли сотни ошибок в отчетах

В японской префектуре Эхиме на острове Сикоку центр ядерной безопасности выявил более 270 ошибок в отчетах о радиоактивных веществах, поданных с АЭС «Иката».

В японской префектуре Эхиме на острове Сикоку центр ядерной безопасности выявил более 270 ошибок в отчетах о радиоактивных веществах, поданных с АЭС «Иката». Соответствующие данные содержатся в опубликованном докладе ведомства.

Согласно документу, некорректные сведения в документации за период с 2008 по 2025 год, вероятнее всего, были внесены по причине небрежности и погрешностей в расчетах. При этом реальных проблем с безопасностью на станции обнаружено не было. Местные власти пообещали в будущем не допускать повторения подобных ситуаций.

В мае этого года на втором энергоблоке другой японской АЭС — «Онагава» — произошла утечка радиоактивного пара. Инцидент произошел, несмотря на то, что клапан, соединенный с дренажным люком, был затянут. В связи с этим реактор приостановили, а клапан направили на проверку.

АЭС «Иката» является единственной атомной станцией на острове Сикоку, расположенном в центральной части основной территории Японии. Станция была остановлена после аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году. В настоящее время два энергоблока «Икаты» ожидают демонтажа в связи с выработкой ресурса. Третий блок был перезапущен десять лет назад и после нескольких последующих остановок с марта 2021 года продолжает стабильно работать.

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