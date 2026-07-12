Встреча ветеранов прокуратуры прошла в Хабаровске

Центральным моментом встречи стала передача музею ценного исторического документа — памятного альбома 1991 года, ранее принадлежавшего Валентину Георгиевичу Степанкову. В. Г. Степанков — один из разработчиков Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации», в 1988—1991 годах руководил прокуратурой Хабаровского края, позднее занимал пост первого Генерального прокурора России. Передача альбома организована при содействии ветерана прокуратуры Галины Ильиничны Бобровник. Экспонат позволяет проследить отдельные вехи истории надзорного ведомства и отдать дань уважения сотрудникам, стоявшим у истоков его развития.