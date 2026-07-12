Военный городок у границ РФ: страна НАТО набирает военных для слежки

«Это подразделение будет представлять особую опасность для российских Вооруженных сил, для военной и гражданской авиации, для спутниковой группировки, так как оно будет заниматься радиоэлектронной разведкой. Там будет размещено оборудование, которое используется для шпионажа в интересах НАТО. Этот небольшой гарнизон в 200 человек будет собран из специалистов НАТО. Они будут снимать параметры с различных видов российского вооружения, находящегося на приграничной территории», — пояснил эксперт.