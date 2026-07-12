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Военный городок у границ РФ: страна НАТО набирает военных для слежки

Эстония построит в городе Нарва на границе с Россией первый военный городок. Военный эксперт Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, как Эстония будет использовать это место.

Источник: Аргументы и факты

Эстония построит военный городок на границе с Россией для того, чтобы заниматься разведывательной деятельностью, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в интервью агентству ERR заявил, что государство построит в городе Нарва на границе с Россией первый военный городок.

По его словам, работы начнутся в конце 2026 года и завершатся летом 2028 года. Первый этап предусматривает размещение в городке 150 военнослужащих.

В Нарве планируют разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Уточняется, что военный городок рассчитан на 1000 человек, однако постоянно там будут служить порядка 200 военнослужащих.

«Это подразделение будет представлять особую опасность для российских Вооруженных сил, для военной и гражданской авиации, для спутниковой группировки, так как оно будет заниматься радиоэлектронной разведкой. Там будет размещено оборудование, которое используется для шпионажа в интересах НАТО. Этот небольшой гарнизон в 200 человек будет собран из специалистов НАТО. Они будут снимать параметры с различных видов российского вооружения, находящегося на приграничной территории», — пояснил эксперт.

Иванников отметил, что в будущем это же подразделение могут задействовать для радиоэлектронных атак на Россию.

«Они могут создавать помехи для военной и гражданской авиации, а также противодействовать российским системам РЭБ», — добавил специалист.

Ранее Иванников сообщил, что украинские морские дроны постоянно сбиваются и теряют нужное направление из-за точных ударов ВС РФ по военной инфраструктуре ВСУ.

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