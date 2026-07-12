Месси установил рекорд чемпионатов мира по матчам в плей-офф

А ранее новый рекорд был установлен вратарём сборной Англии Джорданом Пикфордом, который вышел в стартовом составе команды в матче против Норвегии и провёл свою 18-ю игру на чемпионате мира по футболу. До этого рекорд по количеству матчей за «трёх львов» на мировых первенствах принадлежал Питеру Шилтону.