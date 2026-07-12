Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов раскрыл секрет дронов ВСУ с искусственным интеллектом

Военкоры сообщили об использовании противником в зоне СВО дронов «Хорнет» с искусственным интеллектом. Секрет этого вооружения в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Дроны «Хорнет», которые поступили на вооружение ВСУ, оснащены искусственным интеллектом и могут самостоятельно выбирать цель. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил принцип действия этого вооружения.

«Эти дроны изготавливают американцы. ВСУ применяет их для атак по Крыму и объектам гражданской инфраструктуры. Этот беспилотник разработан компанией, которая связана с NASA. При его создании использованы элементы искусственного интеллекта, которые применяются на американском марсоходе. Речь идет о блоке с машинным зрением: в память заложены образы боевой техники, изображение человека в форме с оружием в руках. По ним и наносятся удары», — сказал он.

Военный эксперт обратил внимание на цинизм противника, который закладывает в память машины образы мирных объектов.

«Самое страшное, что также запрограммированы образы автобуса, пожарной машины, скорой помощи и мирных граждан. На последние дрон “ориентируется” и наносит удар, когда заряд батарейки подходит к концу и он должен упасть. Назад он вернуться не может и выполняет программу по атаке на мирные объекты и граждан. То есть, искусственный интеллект определяет цель по заранее запрограммированным параметрам. Опасность подобного рода технологии очень велика, потому что такой блок может быть установлен и на дроны другого типа, и Украина этим занимается», — отметил собеседник издания.

Кнутов уточнил, что российские военные с помощью средств РЭБ смогли захватить и посадить такой дрон. Особенности его конструкции и технологии изучены, разработаны алгоритмы борьбы с ними.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше