Кнутов раскрыл секрет дронов ВСУ с искусственным интеллектом

Дроны «Хорнет», которые поступили на вооружение ВСУ, оснащены искусственным интеллектом и могут самостоятельно выбирать цель. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил принцип действия этого вооружения.
«Эти дроны изготавливают американцы. ВСУ применяет их для атак по Крыму и объектам гражданской инфраструктуры. Этот беспилотник разработан компанией, которая связана с NASA. При его создании использованы элементы искусственного интеллекта, которые применяются на американском марсоходе. Речь идет о блоке с машинным зрением: в память заложены образы боевой техники, изображение человека в форме с оружием в руках. По ним и наносятся удары», — сказал он.
Военный эксперт обратил внимание на цинизм противника, который закладывает в память машины образы мирных объектов.
«Самое страшное, что также запрограммированы образы автобуса, пожарной машины, скорой помощи и мирных граждан. На последние дрон “ориентируется” и наносит удар, когда заряд батарейки подходит к концу и он должен упасть. Назад он вернуться не может и выполняет программу по атаке на мирные объекты и граждан. То есть, искусственный интеллект определяет цель по заранее запрограммированным параметрам. Опасность подобного рода технологии очень велика, потому что такой блок может быть установлен и на дроны другого типа, и Украина этим занимается», — отметил собеседник издания.
Кнутов уточнил, что российские военные с помощью средств РЭБ смогли захватить и посадить такой дрон. Особенности его конструкции и технологии изучены, разработаны алгоритмы борьбы с ними.