Кнутов раскрыл секрет дронов ВСУ с искусственным интеллектом

«Самое страшное, что также запрограммированы образы автобуса, пожарной машины, скорой помощи и мирных граждан. На последние дрон “ориентируется” и наносит удар, когда заряд батарейки подходит к концу и он должен упасть. Назад он вернуться не может и выполняет программу по атаке на мирные объекты и граждан. То есть, искусственный интеллект определяет цель по заранее запрограммированным параметрам. Опасность подобного рода технологии очень велика, потому что такой блок может быть установлен и на дроны другого типа, и Украина этим занимается», — отметил собеседник издания.