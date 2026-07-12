В Канаде во время фестиваля произошла стрельба, погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы в Канаде, заявили в полиции.
Инцидент случился в Торонто во время фестиваля. По словам правоохранителей, ещё несколько человек получили травмы.
«Обнаружены пять человек с огнестрельными ранениями, два человека скончались на месте», — говорится в сообщении полиции, которое опубликовано в соцсети X*.
Нападавшего ещё не задержали.
Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в Соединённых Штатах погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.
По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.