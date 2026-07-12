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В Канаде во время фестиваля произошла стрельба, погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы на фестивале в Канаде, ещё несколько человек получили травмы, обстоятельства устанавливаются, заявили в полиции.

Источник: Аргументы и факты

Два человека стали жертвами стрельбы в Канаде, заявили в полиции.

Инцидент случился в Торонто во время фестиваля. По словам правоохранителей, ещё несколько человек получили травмы.

«Обнаружены пять человек с огнестрельными ранениями, два человека скончались на месте», — говорится в сообщении полиции, которое опубликовано в соцсети X*.

Нападавшего ещё не задержали.

Напомним, при стрельбе на школьном выпускном в Соединённых Штатах погиб человек, ещё трое получили ранения. Инцидент случился в Калифорнии.

По данным WTHR, в Индианаполисе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного один человек погиб и трое получили ранения.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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