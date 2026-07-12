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На Пхукете дипломаты РФ оказали содействие близким умершего актера Брейкина

Генконсул РФ Егор Иванов заявил, что родственникам разъяснили, как организовать репатриацию тела.

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники генерального консульства РФ в таиландской провинции Пхукет оказали помощь близким российского актера Дмитрия Брейкина, который умер в возрасте 27 лет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул РФ Егор Иванов.

«Официального уведомления таиландских властей о смерти российского гражданина не поступало. В генконсульство обратились его близкие, они были проконсультированы о порядке необходимых действий для репатриации тела», — сказал он.

В Новгородском академическом театре драмы имени Ф. М. Достоевского ТАСС ранее сообщили о смерти Дмитрия Брейкина, известного по ролям в телесериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны» и другим работам.