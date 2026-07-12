В России будут маркировать частные клиники и магазины

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Частные медицинские организации и магазины будут маркировать в России — это поможет клиенту избежать похода в «серую» клинику или точку, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.
«Мы совместно с “Общественной потребительской инициативой” прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», — сообщил он.
Для медицинских организаций среди критериев оценки — действующая лицензия на медицинскую деятельность и регистрация в «Честном знаке». Также важным параметром является осуществление операций с лекарствами в системе за последние месяцы.
По словам Дубина, речь о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. «Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в “серую” клинику», — отметил Дубин.
«Отдельно тестируем похожую логику для магазинов», — добавил он. На текущий момент в Москве идет пилот примерно на 40 точках. Для потребителя это может стать простым сигналом: здесь работают прозрачно, этой точке можно доверять, пояснил Дубин.