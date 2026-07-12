Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные лесоводы помогают восстанавливать леса Красноярского края

Участники школьных лесничеств вносят свой вклад в сохранение лесов и лесовосстановление, отмечают в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского.

Участники школьных лесничеств вносят свой вклад в сохранение лесов и лесовосстановление, отмечают в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Например, юные лесоводы помогли специалистам Иланского лесничества прополоть сеянцы с открытой корневой системой в местном питомнике. А сотрудники лесничества поделились с ними профессиональными секретами ухода за саженцами. Прополка — важный этап ухода за будущими хвойными деревьями, благодаря которому питомник сможет обеспечить леса региона здоровым посадочным материалом в будущем. Без своевременной прополки сорняки способны забрать у молодых деревьев влагу и питательные вещества, что ослабляет и может привести к их гибели. Работы по восстановлению лесного фонда ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».