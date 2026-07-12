Юные лесоводы помогают восстанавливать леса Красноярского края

Участники школьных лесничеств вносят свой вклад в сохранение лесов и лесовосстановление, отмечают в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Например, юные лесоводы помогли специалистам Иланского лесничества прополоть сеянцы с открытой корневой системой в местном питомнике. А сотрудники лесничества поделились с ними профессиональными секретами ухода за саженцами. Прополка — важный этап ухода за будущими хвойными деревьями, благодаря которому питомник сможет обеспечить леса региона здоровым посадочным материалом в будущем. Без своевременной прополки сорняки способны забрать у молодых деревьев влагу и питательные вещества, что ослабляет и может привести к их гибели. Работы по восстановлению лесного фонда ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».