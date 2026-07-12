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На фестивале «Звоны России» в Прикамье споет народный артист Дмитрий Певцов

Фестиваль примет историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское».

Источник: Комсомольская правда

Пермский край 1 августа ждет юбилейный XX Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». Его примет историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское».

Организаторы постарались сделать программу фестиваля яркой и насыщенной. Он пройдет под девизом «Созвучие времен». Фестивальные события призваны отразить связь поколений и сохранение культурного наследия страны.

«Звоны России» в 09:00 откроет Божественная литургия, которую возглавит епископ Соликамский и Чусовской Гавриил. Затем гостей с 13:30 до 15:30 ждет музыкальный спектакль «Лето Господне» от мастеров колокольного звона России. Во время фестиваля начнут работу интерактивные площадки.

Концертная программа включит выступление Народного артиста России Дмитрия Певцова с ансамблем «Певцовъ оркестр». На сцену также выйдет эстрадно симфонический оркестр «NOVA ORCHESTRA».

В честь 20-летия фестиваля «Звоны России» и 420-летия Усолья будет отлит юбилейный колокол.