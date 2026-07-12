На фестивале «Звоны России» в Прикамье споет народный артист Дмитрий Певцов

«Звоны России» в 09:00 откроет Божественная литургия, которую возглавит епископ Соликамский и Чусовской Гавриил. Затем гостей с 13:30 до 15:30 ждет музыкальный спектакль «Лето Господне» от мастеров колокольного звона России. Во время фестиваля начнут работу интерактивные площадки.