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Синоптик Позднякова предупредила москвичей о грозах 12 июля

Синоптик Татьяна Позднякова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала о погоде в воскресенье, 12 июля.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, какая погода ожидается в Москве в воскресенье — 12 июля.

«В Московской области в воскресенье ожидаются дожди. В самой столице сильных ливней не ожидаем. Грозовая деятельность будет, но сильных ливней — нет. 12 июля мы будем в тыловой части циклона, он будет находиться уже восточнее Московского региона», — пояснила специалист.

Синоптик отметила, что погода 12 июля будет теплой, но менее жаркой, чем накануне.

«Дневная температура в воскресенье будет в пределах +22…+23 градусов. Кратковременные дожди сохранятся, но будут меньшей интенсивности, чем ночью», — добавила Позднякова.

Ранее москвичам пообещали улучшение погоды во второй половине июля.