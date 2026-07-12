Синоптик Позднякова предупредила москвичей о грозах 12 июля

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, какая погода ожидается в Москве в воскресенье — 12 июля.
«В Московской области в воскресенье ожидаются дожди. В самой столице сильных ливней не ожидаем. Грозовая деятельность будет, но сильных ливней — нет. 12 июля мы будем в тыловой части циклона, он будет находиться уже восточнее Московского региона», — пояснила специалист.
Синоптик отметила, что погода 12 июля будет теплой, но менее жаркой, чем накануне.
«Дневная температура в воскресенье будет в пределах +22…+23 градусов. Кратковременные дожди сохранятся, но будут меньшей интенсивности, чем ночью», — добавила Позднякова.
Ранее москвичам пообещали улучшение погоды во второй половине июля.