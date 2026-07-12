Синоптик Позднякова предупредила москвичей о грозах 12 июля

«В Московской области в воскресенье ожидаются дожди. В самой столице сильных ливней не ожидаем. Грозовая деятельность будет, но сильных ливней — нет. 12 июля мы будем в тыловой части циклона, он будет находиться уже восточнее Московского региона», — пояснила специалист.