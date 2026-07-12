Дорогу в Красноярске восстановили после провала

В Красноярске частично восстановили проезд по улице Елены Стасовой в районе Юдинской долины, где ранее произошел размыв грунта из-за ливней. Сейчас участок подсыпан скальником, что позволило возобновить движение легкового транспорта в обоих направлениях. Автобусы № 35 и № 36 пока продолжают следовать по объездному маршруту через улицу Калинина.