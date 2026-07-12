Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу в Красноярске восстановили после провала

Проезд по участку на улице Стасовой в районе Юдинской долины открыт только для авто.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске частично восстановили проезд по улице Елены Стасовой в районе Юдинской долины, где ранее произошел размыв грунта из-за ливней. Сейчас участок подсыпан скальником, что позволило возобновить движение легкового транспорта в обоих направлениях. Автобусы № 35 и № 36 пока продолжают следовать по объездному маршруту через улицу Калинина.

Данная мера — временная, принятая для удобства дачников в выходные дни. Специалисты продолжают мониторить состояние дороги и при необходимости проводить дополнительную подсыпку. Главная проблема заключается в постоянном выходе грунтовых вод, поэтому сейчас инженеры ищут техническое решение для их эффективного отвода.

Ситуация на 10 июля. Фото: Управление дорог.

Ранее дорожники уже провели экстренные работы: вывезли размокший грунт, обустроили водоотвод и укрепили основание дороги щебнем.