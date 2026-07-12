В Хабаровском крае за сутки произошло 2 ДТП

По данным Госавтоинспекции, за сутки выявлено 322 нарушения ПДД. В числе наиболее серьёзных — 12 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения (4 из них зафиксированы в Хабаровске) и 20 фактов управления ТС водителями, не имеющими либо лишёнными права управления (8 в Хабаровске). Кроме того, 16 водителей не пропустили пешеходов на переходах (9 в Хабаровске), а 9 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части (4 в Хабаровске).