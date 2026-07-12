Россияне стали реже покупать крупную бытовую технику: в чем причина

Ранее KP.RU сообщал, что больше половины россиян (58%) хотя бы раз в неделю совершают покупки для удовольствия. Почти в шесть раз увеличилась доля тех, кто тратит на «маленькие радости» до 2 тысяч рублей за раз. 73% покупок на маркетплейсах совершается на такую сумму.