Россияне стали реже покупать крупную бытовую технику: в чем причина

Продажи крупной бытовой техники в России в первом полугодии 2026 года сократились на 10−25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия».
«Холодильники и морозильники показывают спад в деньгах Россияне предпочитают ремонтировать старую технику вместо покупки новой, траты на сервис заметно растут», — сказала эксперт Лариса Сенина.
Одной из основных причин снижения спроса стали дорогие кредиты и рассрочки отметила эксперт Анастасия Безрукова. Кроме того, высокие ставки по банковским депозитам сделали накопления более привлекательными, чем крупные покупки.
Безрукова указала на охлаждение рынка жилья, которое уменьшило спрос на бытовую технику. По ее словам, дополнительное давление на цены оказало и повышение НДС.
Ранее KP.RU сообщал, что больше половины россиян (58%) хотя бы раз в неделю совершают покупки для удовольствия. Почти в шесть раз увеличилась доля тех, кто тратит на «маленькие радости» до 2 тысяч рублей за раз. 73% покупок на маркетплейсах совершается на такую сумму.