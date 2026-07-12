Сметут до крошки! Вкуснейший заливной пирог с жимолостью — рецепт с фото

Жимолость — невероятно полезная сибирская ягода. Многие ценят её за витамины, но недолюбливают за лёгкую терпкую кислинку. Однако именно она делает жимолость идеальной начинкой для домашней выпечки. Предлагаем приготовить заливной пирог на песочном тесте. В нем кислинка потрясающе гармонирует со сладким сметанным кремом, создавая идеальный летний десерт.