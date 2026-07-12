Сметут до крошки! Вкуснейший заливной пирог с жимолостью — рецепт с фото

Жимолость — невероятно полезная сибирская ягода. Многие ценят её за витамины, но недолюбливают за лёгкую терпкую кислинку. Однако именно она делает жимолость идеальной начинкой для домашней выпечки. Предлагаем приготовить заливной пирог на песочном тесте. В нем кислинка потрясающе гармонирует со сладким сметанным кремом, создавая идеальный летний десерт.
Пошаговый рецепт проверил корреспондент krsk.aif.ru.
Ингредиенты для теста:
350 г пшеничной муки.
170 г мягкого сливочного масла.
1 яйцо и 50 г сметаны.
80 г сахара, щепотка соли и 1 ч. л. разрыхлителя.
Ингредиенты для начинки и крема:
350 г жимолости (подойдет и замороженная).
250 г сметаны и 2 яйца.
90 г сахара и 50 г картофельного крахмала.
ванилин на кончике ножа.
Как готовить заливной пирог с жимолостью — пошагово.
Начинаем с основы. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем в глубокую миску. Добавляем сахар, соль и сливочное масло комнатной температуры, а затем руками перетираем массу в сыпучую крошку.
Вводим яйцо, сметану и быстро замешиваем мягкий, эластичный колобок. Оборачиваем тесто пленкой и убираем в морозилку на 15−20 минут.
Затем делаем крем. Венчиком взбиваем яйца, сметану, сахар, крахмал и ванилин.
Охлаждённое тесто руками распределяем по дну и стенкам формы. Толщину выбирайте на свой вкус, главное — сделать достаточно высокие бортики, чтобы они удержали заливку.
Выкладываем жимолость. Так как ягода не самая сладкая в мире, можно слегка присыпать ее сахаром прямо в форме. Сверху равномерно заливаем начинку нашим кремом.
Возвращаем пирог в духовку примерно на 25 минут. Ориентируйтесь на свою технику: бортики должны стать золотистыми, а крем — загустеть и схватиться. Главное правило заливных пирогов: обязательно дайте десерту полностью остыть перед нарезкой! Тогда сметанная масса стабилизируется, превратится в нежное суфле и не растечётся.
Отметим, к сладким песочным пирогам отлично подходит мороженое. У нас как раз есть рецепты сливочного пломбира, как из СССР.