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Армия России контролирует воздушное пространство Алексеево-Дружковки

Командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации контролируют воздушное пространство в районе Алексеево-Дружковки, перекрывая украинским формированиям возможность снабжения оставшихся подразделений в Константиновке.

Источник: Life.ru

«Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», — приводит слова военнослужащего ТАСС.

Ранее попытка сосредоточить технику для последующего наступления на позиции российских войск была сорвана после воздушной разведки, проведённой оператором БПЛА младшим лейтенантом Андреем Ивановым. Военнослужащий выполнял разведку на одном из тактических направлений, одновременно занимаясь поиском целей и корректировкой огня российских артиллерийских и танковых подразделений. Во время полёта беспилотника он выявил замаскированное скопление техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). После передачи координат Иванов продолжил сопровождать операцию с воздуха, корректируя огонь и ведя видеофиксацию поражения целей.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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