Гасят и сажают: ВС РФ нейтрализуют дроны ВСУ повышенной убойной силы с ИИ

ВСУ начали использовать в зоне СВО американские дроны «Хорнет» с искусственным интеллектом. Об этом вооружении и способах борьбы с ним в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Собеседник издания отметил, что при создании этих дронов были использованы элементы искусственного интеллекта, которые применяются на американском марсоходе. На БПЛА установлен блок с машинным зрением, в его память заложены образы, по которым наносятся удары. При этом в качестве целей дрон запрограммирован как на боевые машины и военных, так и на мирные кареты скорой помощи, автобусы и гражданских лиц.
«На сегодняшний день мы создали систему РЭБ, которая достаточно эффективно работает против этих дронов “Хорнет” и созданных на их базе беспилотников. С помощью этой системы мы глушим, сажаем эти дроны и уничтожаем их», — объяснил Кнутов.