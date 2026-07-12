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Гасят и сажают: ВС РФ нейтрализуют дроны ВСУ повышенной убойной силы с ИИ

Российские военные разработали тактику борьбы с дронами «Хорнет» с искусственным интеллектом, которые используют ВСУ. Как уничтожают «умные» БПЛА, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ начали использовать в зоне СВО американские дроны «Хорнет» с искусственным интеллектом. Об этом вооружении и способах борьбы с ним в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник издания отметил, что при создании этих дронов были использованы элементы искусственного интеллекта, которые применяются на американском марсоходе. На БПЛА установлен блок с машинным зрением, в его память заложены образы, по которым наносятся удары. При этом в качестве целей дрон запрограммирован как на боевые машины и военных, так и на мирные кареты скорой помощи, автобусы и гражданских лиц.

«На сегодняшний день мы создали систему РЭБ, которая достаточно эффективно работает против этих дронов “Хорнет” и созданных на их базе беспилотников. С помощью этой системы мы глушим, сажаем эти дроны и уничтожаем их», — объяснил Кнутов.

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