Гасят и сажают: ВС РФ нейтрализуют дроны ВСУ повышенной убойной силы с ИИ

Собеседник издания отметил, что при создании этих дронов были использованы элементы искусственного интеллекта, которые применяются на американском марсоходе. На БПЛА установлен блок с машинным зрением, в его память заложены образы, по которым наносятся удары. При этом в качестве целей дрон запрограммирован как на боевые машины и военных, так и на мирные кареты скорой помощи, автобусы и гражданских лиц.