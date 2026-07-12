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Александр Мохов: Смерть Юрия Смирнова стала неожиданностью

Уход народного артиста РФ Юрия Смирнова стал неожиданностью для заслуженного артиста Александра Мохова. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Для нас это очень внезапная новость, не было даже намёка. Он не болел, всё было хорошо. Он был уже возрастным человеком, поэтому умер от старости», — сказал Мохов.

Напомним, 11 июля стало известно, что Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. Информация о причинах смерти пока не раскрывается. Церемония прощания пройдёт в московском Театре на Таганке. Смирнов служил в Театре с момента его основания. С этой сценой была связана практически вся его творческая жизнь. До последних дней артист продолжал участвовать в жизни труппы и выходить на сцену.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.