Александр Мохов: Смерть Юрия Смирнова стала неожиданностью

«Для нас это очень внезапная новость, не было даже намёка. Он не болел, всё было хорошо. Он был уже возрастным человеком, поэтому умер от старости», — сказал Мохов.
Напомним, 11 июля стало известно, что Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. Информация о причинах смерти пока не раскрывается. Церемония прощания пройдёт в московском Театре на Таганке. Смирнов служил в Театре с момента его основания. С этой сценой была связана практически вся его творческая жизнь. До последних дней артист продолжал участвовать в жизни труппы и выходить на сцену.
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