Александр Мохов: Смерть Юрия Смирнова стала неожиданностью

Напомним, 11 июля стало известно, что Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. Информация о причинах смерти пока не раскрывается. Церемония прощания пройдёт в московском Театре на Таганке. Смирнов служил в Театре с момента его основания. С этой сценой была связана практически вся его творческая жизнь. До последних дней артист продолжал участвовать в жизни труппы и выходить на сцену.