Россиян защитят от «серых» клиник и магазинов: вот каким способом

В России маркировка частных клиник и магазинов поможет россиянам избежать «серых» организаций. Об этом предупредил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.
«Мы совместно с “Общественной потребительской инициативой” прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», — объяснил эксперт для РИА Новости.
Дубин перечислил ключевые требования к частным клиникам: наличие лицензии, работа в системе маркировки «Честный знак», а также актуальность операций с лекарствами в этой системе за последние месяцы.
По словам Дубина, речь идет о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. Он отметил, что благодаря этому механизму пациенты могут за несколько секунд исключить риск обращения в «серую» клинику.
Напомним, что с 1 мая 2026 года ввели обязательную маркировку гаджетов.