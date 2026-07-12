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Россиян защитят от «серых» клиник и магазинов: вот каким способом

В России начнут маркировать частные клиники и магазины.

Источник: Комсомольская правда

В России маркировка частных клиник и магазинов поможет россиянам избежать «серых» организаций. Об этом предупредил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

«Мы совместно с “Общественной потребительской инициативой” прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки», — объяснил эксперт для РИА Новости.

Дубин перечислил ключевые требования к частным клиникам: наличие лицензии, работа в системе маркировки «Честный знак», а также актуальность операций с лекарствами в этой системе за последние месяцы.

По словам Дубина, речь идет о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. Он отметил, что благодаря этому механизму пациенты могут за несколько секунд исключить риск обращения в «серую» клинику.

Напомним, что с 1 мая 2026 года ввели обязательную маркировку гаджетов.