В Черном море недалеко от Румынии уничтожили украинские морские дроны. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему украинские безэкипажные катера путаются в направлениях.
Напомним, врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что, кроме недавнего инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, в Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов. Некоторые из них были со взрывчаткой.
Инцидент в румынском порту Констанца произошел в начале июня. Тогда украинский морской беспилотник «Сарган-3000» потерял управление, прошел по акватории гавани несколько километров и взорвался у одного из причалов.
«Киевский режим переделал судостроительные заводы на Украине под производства военных дронов, таких как Magura и “Сарган-3000”. Российские ВС уничтожают не только цеха по производству этих дронов, которые находятся в Николаеве, дунайских портах — Рени и Измаил, но и системы навигации, которые используют украинские боевики. Эти системы не совершенны и часто дают сбой», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что российские военные настолько эффективно уничтожают места сборки дронов ВСУ, что украинским боевикам приходится их настраивать по созвездию Кассиопеи.
«Созвездие Кассиопеи традиционно используется боевиками ВСУ для навигационного ориентирования визуально или с помощью астрокомпаса, чтобы найти Полярную звезду и определить точное географическое направление на север. Метод этот не совершенен и приводит к сбоям в навигации, по этой причине БЭКи попадают на территорию стран НАТО», — добавил специалист.
«Кассиопея-А» (Cas A) — это остаток сверхновой, то есть то, что осталось после мощного взрыва звезды. Он находится в созвездии Кассиопеи и очень ярко «светит» в радиодиапазоне — поэтому считается одним из самых мощных радиоисточников на небе.
Однако этот метод несколько устарел и является не совершенным. Украинские боевики используют его за неимением других.
Ранее стало известно, что в селе Маяки Одесской области прогремел мощный взрыв, украинские боевики потеряли БЭКи.
Околовоенные Telegram-каналы отметили, что удары по объектам ВСУ в Одесской области после небольшого перерыва заметно усилились.