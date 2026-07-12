Дроны ВСУ взяли курс на Румынию: главная новость СВО 12 июля

«Киевский режим переделал судостроительные заводы на Украине под производства военных дронов, таких как Magura и “Сарган-3000”. Российские ВС уничтожают не только цеха по производству этих дронов, которые находятся в Николаеве, дунайских портах — Рени и Измаил, но и системы навигации, которые используют украинские боевики. Эти системы не совершенны и часто дают сбой», — пояснил эксперт.