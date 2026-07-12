В Нидерландах приступили к очистке оскверненного «Советского поля славы»

ГААГА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты начали очистку надгробий на кладбище советских воинов мемориального комплекса «Советское поле славы» под городом Лёсден (провинция Утрехт) в Нидерландах. Об этом сообщил Нидерландский военно-мемориальный фонд.
«Специалисты приступили к очистке обелиска, стены и испачканных надгробий, а также к удалению граффити», — говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда в Facebook (запрещен в РФ).
10 июля сотрудники фонда сообщили об осквернении кладбища советских воинов. За мемориалом ухаживает Фонд воинских захоронений Нидерландов при поддержке местных властей и посольства России. Музей на территории комплекса посвящен памяти более 800 жертв Второй мировой войны. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко назвала этот акт вандализма попыткой стереть историческую память о подвиге освободителей Европы.