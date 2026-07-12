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Жительница Биробиджана два года проверяла суд на прочность и доигралась

Вместо того чтобы спокойно переждать испытательный срок по уголовному делу, гражданка пустилась во все тяжкие.

Жительница Биробиджана получила от правосудия редкий подарок — два года условно за кражу, — но распорядилась им настолько бездарно, что теперь отправится за решётку по-настоящему. Биробиджанский суд заменил ей условное осуждение на реальное, и полтора года в колонии общего режима стали платой за упрямую неспособность соблюдать самые простые правила.

В 2024 году женщину осудили по серьёзной статье — кража по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Суд поверил в исправление и дал два года условно, возложив дополнительные обязанности. Но вместо того чтобы затаиться и тихо переждать испытательный срок, гражданка пустилась во все тяжкие. Её неоднократно ловили пьяной в общественных местах и оформляли административные протоколы. В уголовно-исполнительную инспекцию она не являлась без уважительных причин, а меры профилактического характера на неё не действовали.

Терпение надзорного ведомства лопнуло. Прокурор Биробиджана поддержал представление инспекции об отмене условного осуждения и дал заключение о направлении женщины в исправительную колонию. Суд изучил материалы и полностью согласился с позицией гособвинения. Условный срок превратился в реальный — год и шесть месяцев колонии общего режима.