Жительница Биробиджана два года проверяла суд на прочность и доигралась

В 2024 году женщину осудили по серьёзной статье — кража по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Суд поверил в исправление и дал два года условно, возложив дополнительные обязанности. Но вместо того чтобы затаиться и тихо переждать испытательный срок, гражданка пустилась во все тяжкие. Её неоднократно ловили пьяной в общественных местах и оформляли административные протоколы. В уголовно-исполнительную инспекцию она не являлась без уважительных причин, а меры профилактического характера на неё не действовали.