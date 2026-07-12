Мошенники украли у жителей Хабаровского края 20 млн за неделю

В Хабаровском крае за минувшую неделю 46 человек стали жертвами дистанционных мошенников. Общий ущерб превысил 20,6 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Аферисты продолжают использовать сразу несколько схем. Одним потерпевшим звонили якобы сотрудники силовых структур, социальных служб и банков, убеждая, что деньги на счетах под угрозой и их нужно перевести на «безопасные счета» или передать курьеру для «декларирования».
Других жителей края втягивали в предложения о дополнительном заработке, игре на бирже и инвестициях под высокий процент. Общение часто начиналось в соцсетях или мессенджерах, после чего мошенники похищали «вклады» доверившихся им людей.
Часть хищений связана с банковскими картами, телефонами и онлайн-приложениями. Деньги списывали с ранее похищенных или потерянных карт и смартфонов, а также после установки приложений по ссылкам, которые присылали злоумышленники. Ещё одна распространённая схема — просьба занять деньги от имени знакомого, чей аккаунт оказался взломан.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. С начала 2026 года в Хабаровском крае дистанционные мошенники похитили деньги у 1357 человек, общий ущерб превысил 780,1 миллиона рублей.